Tomé pide la comparecencia de la dirección de RTPA por la situación de los 44 trabajadores de Videoreport

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, ha respaldado este viernes las reivindicaciones de los trabajadores de Videoreport Asturias, empresa que presta el servicio de corresponsalías para la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), y ha anunciado la solicitud de comparecencias parlamentarias para abordar su situación laboral.

Esta comparecencia llega después de que la pasada semana la plantilla difundiera un comunicado en el que advertía de la situación de "precariedad" que, según señalaban, arrastran desde hace dos décadas, y reclamara "condiciones laborales dignas" acordes a su experiencia y a la función de servicio público que desempeñan.

En rueda de prensa junto a delegados de personal, Tomé ha aludido a un incremento del 17% en el presupuesto destinado por la televisión pública al contrato con Videoreport Asturias y ha criticado que ese aumento se destine a "incrementar los beneficios de la empresa, en ningún caso a mejorar sus condiciones laborales".

Tomé considera que, como se trata de "trabajadores que están subcontratados por un ente público", la Administración debe exigir una solución a los problemas denunciados. Según ha indicado, la plantilla está compuesta por 44 personas, entre redactores y cámaras, además de coordinadores y personal de producción.

La diputada ha avanzado que su grupo ha solicitado la comparecencia del director de Recursos Humanos y del director interino de la TPA para que expliquen las condiciones del contrato y la situación laboral de los trabajadores de la subcontrata.

CONDICIONES "PRECARIAS" DEL SERVICIO DE CORRESPONSALÍAS

El delegado de personal de Videoreport Iván Llera ha recordado la carta que hace semanas remitieron a la ciudadanía como "una llamada de auxilio" para exponer que el servicio de corresponsalías, activo desde los inicios de la televisión autonómica, se viene prestando "en condiciones precarias".

Según ha detallado, los trabajadores no disponen de oficina y desarrollan su labor en vehículos particulares, donde transportan y custodian los equipos, sin compensación por ello. Ha comentado que no reciben material adecuado para cubrir inclemencias meteorológicas y que el salario es inferior a 1.500 euros mensuales.

"Entendemos que no son condiciones dignas para los 44 trabajadores que somos actualmente en plantilla, ya que tenemos titulación, formación, experiencia y prestamos un servicio público por toda Asturias", ha indicado.

Llera también ha comentado que, aunque el presupuesto de licitación se incrementó un 17%, ese importe "no va a repercutir en los trabajadores, se lo va a quedar la empresa". Asimismo, ha apuntado que el actual proceso de licitación está suspendido por un recurso presentado por otra empresa concurrente y que consideran que es un momento "de intentar movernos y conseguir que esa situación mejore".

En relación con una eventual internalización del servicio, Llera ha manifestado "la única forma de que mejoraran sus condiciones de trabajo" sería integrándose en la plantilla de la RTPA. Además, ha añadido que la situación también afecta a la organización del trabajo en la cadena pública.

Por su parte, el también delegado de personal Eduardo Sariego ha indicado que la plantilla se rige por el convenio de producción audiovisual y ha asegurado que la empresa incumple determinados complementos salariales.

Tomé ha reiterado que considera que la RTPA está "infrafinanciada" y que sería necesaria una revisión para mejorar distintos aspectos del servicio. Por el momento, no ha descartado poner en marcha más iniciativas parlamentarias, aunque no ha puntualizado cuáles.