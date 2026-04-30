Tomé tilda de "terrorismo patronal" lo ocurrido en Cerredo y pide responsabilidades políticas al Ejecutivo

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, interviniendo en un Pleno en la Junta General. - SOMOS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado ha aprobado este jueves una moción de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre siniestralidad laboral, en una sesión plenaria en la que ha denunciado lo que considera "terrorismo patronal" y ha exigido que se depuren "responsabilidades políticas" por lo ocurrido en Cerredo. "Que no se confunda absolutamente nadie, tampoco el señor Barbón. Nosotras denunciamos alto y claro el terrorismo patronal y la responsabilidad de la empresa en este siniestro, pero también exigimos responsabilidades políticas, que no se confunda nadie", ha indicado.

La moción para urgir al Gobierno asturiano a reforzar el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) y mejorar la lucha contra la siniestralidad ante las "escalofriantes" cifras de accidentes en la región ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Convocatoria por Asturias y la proponente, frente al voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular y Foro Asturias.

Durante su intervención en el Pleno, Tomé ha calificado de "terrorismo patronal" la gestión de empresas como Blue Solving en la explotación minera de Cerredo, recordando que en los últimos años ha habido ocho fallecidos en el sector --seis en Cerredo (Degaña) y dos en Vega de Rengos (Cangas del Narcea)--.

Para la diputada del Grupo Mixto, el error más grave es permitir que opere una empresa "sin solvencia técnica ni económica", ha denunciado la diputada, quien ha criticado la ausencia del consejero competente durante el debate.

La moción plantea, entre otros puntos, la cobertura efectiva de las plazas dotadas en el IAPRL, el diseño de incentivos para puestos de difícil cobertura, como los de medicina del trabajo, y la creación de juzgados especializados en siniestros laborales para agilizar la respuesta judicial.

Desde Convocatoria por Asturias (IU), la portavoz Delia Campomanes, ha anunciado su voto favorable al considerar que la seguridad "debe estar por encima de cualquier lógica partidista". Ha destacado la importancia de abordar los riesgos psicosociales y la digitalización, subrayando que el nuevo anteproyecto de ley estatal "va en la dirección correcta" para actualizar una normativa que data de 1989.

La diputada del Grupo Socialista, Ana Puerto, ha confirmado el apoyo de su grupo a la moción, destacando que el presupuesto del IAPRL ha crecido un 20% desde 2023. Puerto ha puesto en valor el plan estructural puesto en marcha en 2024 y ha instado a la oposición a "estar a la altura" apoyando los presupuestos que permiten ejecutar estas políticas de prevención.

Desde el Partido Popular, Andrés Ruiz ha cuestionado la "credibilidad" del Gobierno asturiano en esta materia. Aunque ha apoyado dotar de más medios al IAPRL, ha rechazado participar en reformas legislativas estatales que, a su juicio, se realizan "sin consenso" y cargan de burocracia a las pymes.

Vox, a través de Sara Álvarez Rouco, ha rechazado aumentar la plantilla del IAPRL, que ya cuenta con 115 trabajadores. "No se trata de cuántos recursos tenemos, sino de cómo se utilizan", ha señalado, apostando por una "cultura de prevención real" frente a lo que considera un aumento de la burocracia.

Por su parte, el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha solicitado la votación por puntos para apoyar el refuerzo del IAPRL, aunque ha mostrado dudas sobre la creación de juzgados específicos, señalando que la prioridad debe ser dotar de medios a los órganos actuales y "prevenir antes de que se produzcan los accidentes".