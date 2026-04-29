Tomé ve al gobierno asturiano más ocupado en buscar "argumentos endebles" que en asumir responsabilidades por Cerredo

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OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, ha querido salir al paso este miércoles de las declaraciones del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, el socialista Borja Sánchez, quien dijo que el borrador del dictamen presenado por Tomé tenía errores graves.

"El único error grave es comprometerse con la ciudadanía y no cumplir", ha replicado Tomé. "Caiga quien caiga no significa nada en boca de Adrián Barbón. El gobierno asturiano está más ocupado en buscar argumentos endebles para criticar el dictamen que en profundizar en el esclarecimiento de los hechos y la asunción de responsabilidades", señaló la parlamentaria.

Tomé ha insistido en que el sustento jurídico del dictamen es "impecable". A su juicio, si todo lo que puede argumentar el Gobierno sobre el dictamen es que las comas no están bien puestas, pueden estar muy tranquilas. Concluyó reiterando que "el error grave es haber permitido operar a una empresa insolvente y en condiciones lamentables".