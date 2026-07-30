Un total de 123 conductores dan positivo en alcohol o drogas durante una semana de controles en Asturias

Archivo - Control anti-droga guardia civil de trafico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias han detectado a un total de 123 conductores con resultado positivo en alcohol o drogas durante la campaña especial de vigilancia desarrollada entre los días 13 y 19 de este mes de julio. En concreto, 82 personas han dado positivo en controles de alcoholemia y 41 en los test de sustancias estupefacientes.

Según ha informado la Agrupación de Tráfico, a lo largo de esos siete días se han practicado un total de 6.475 pruebas, lo que ha supuesto una media de 17 conductores interceptados cada día tras haber consumido alcohol o drogas. Un total de 108 positivos --el 88 por ciento del conjunto de los arrestos o denuncias-- se han localizado en controles preventivos, mientras que el resto se ha detectado tras cometer infracciones, por presentar síntomas o por estar implicados en siniestros.

Los agentes han realizado 6.283 pruebas de alcoholemia, de las que 82 dieron un resultado positivo (72 en controles preventivos, cuatro tras cometer una infracción y seis involucrados en accidentes). Entre los positivos, a 13 conductores se les han abierto diligencias para su traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 miligramos por litro en aire espirado.

La intensificación de la vigilancia ha permitido localizar a otros 159 conductores que circulaban tras consumir alcohol pero sin rebasar el máximo permitido, de los cuales 138 han sido interceptados en puntos preventivos y 21 tras una infracción.

Respecto a las drogas, han practicado 192 pruebas preliminares y 41 de ellas han arrojado resultado positivo, lo que representa una de cada cinco pruebas realizadas. La distribución muestra 36 detecciones en controles preventivos, tres por infracción y dos tras un siniestro. Las sustancias detectadas con mayor frecuencia han sido el cannabis y la cocaína, con 23 casos cada una, a los que se han sumado dos positivos por metanfetaminas y otros dos por opioides.