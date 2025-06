Trabajadores del ERA y de Derechos Sociales se encierran en Hacienda ante los "incumplimientos" del Principado

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miembros de los comités de empresa de Establecimientos Residenciales para personas mayores de Asturias (ERA) y de Derechos Sociales y Bienestar se han encerrado este lunes en la sede de la Consejería de Hacienda del Gobierno asturiano. Protestan ante lo que consideran "incumplimientos" por parte de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

En declaraciones a Europa Press han explicado que son unas 25 personas las que se han encerrado y han dicho que no piensan salir hasta que tengan una propuesta "en condiciones". Han entrado en la sede del Ejecutivo asturiano sobre las 12.30 horas.

Precisamente tras la reunión del Consejo de Gobierno asturiano, antes del encierro, los periodistas preguntaron a los representantes del Ejecutivo si temían que las protestas que viven estos días en el sector de la enseñanza se extendiese a otros colectivos, como el del ERA. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, contestó que Del Arco había transmitido al Gobierno que se encontraba negociando y que la comisión negociadora recibiría una propuesta a final de esta semana o principios de la que viene.

Los comités no han querido esperar más. Según han explicado las fuentes sindicales mencionadas los comités de empresa se reunieron esta mañana con carácter de urgencia y decidieron movilizarse de manera conjunta.

Si bien señalan que la reivindicaciones de ambos comités tienen sus peculiaridades, cuentan con cuestiones comunes, como la falta de personal, las malas infraestructuras, la falta de cobertura de las bajas o los contratos precarios.

Acusan a Del Arco de "entretener" a los comités y de no plantear una solución firme sobre la mesa y creen que no se les está tomando en serio. "Si la consejera quiere venir con una propuesta seria sobre la mesa, saldremos. Y si no es así, que nos echen", han señalado.