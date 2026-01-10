Tráfico en Asturias este sábado: la nieve obliga a llevar cadenas en seis puertos y mantiene cortes en varias carreteras

Archivo - Nieve, Huerna, carreteras, Asturias, nevada - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas es obligatorio este sábado en seis puertos de montaña: San Isidro (Aller); Leitariegos (Cangas del Narcea); Tarna (Caso); Somiedo (Somiedo); San Lorenzo (Somiedo); y Ventana (Teverga). Además, permanecen cortados total o parcialmente tramos de la AS-112, AS-38, AS-114 y N-621, según el 112 Asturias.

En la red de carreteras, se mantiene el uso de cadenas en la AS-264, entre Sotres y el límite con Cantabria, en Cabrales. Permanece cerrada la LN-8, en el tramo Tuiza-Puerto de La Cubilla, en Lena.

Por otra parte, se registra un corte total en la AS-112, entre Ujo y el puerto de San Isidro, con desvío alternativo por la AS-386 entre Moreda y Corigos. Se registra otro corte total en la AS-38, entre Cornellana y San Román (Candamo), desde primera hora de la mañana.

Por obras, hay cortes parciales en la AS-114, entre Cangas de Onís y Panes (kilómetros 10 a 12), con horario de afección de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 19.00 horas, habilitado un bypass. También se informa del corte parcial en la N-621, entre Unquera y Potes (kilómetros 165,500 a 171,900), regulado por semáforo y abierto durante la noche, en el tramo ubicado en Cantabria.