Transportes cortará la A-8, en Ribadesella, la noche del miércoles por un simulacro de incendio en el túnel del Fabar

Infografía con las afecciones del simulacro. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizará un simulacro de incendio la noche de este miércoles 27 al jueves 28 de mayo, entre las 23.00 y las 03.00 horas, en el túnel Ordovícico del Fabar, en Ribadesella, en la autovía A-8.

Según ha informado el Ministerio, la actuación obligará a cortar el tráfico en ambas calzadas de la vía entre los kilómetros 326 y 330. Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se habilitará un desvío alternativo a través de la carretera N-632, entre los enlaces de Pando/Bones (salida 326) y Caravia (salida 330).

El escenario propuesto para el simulacro consistirá en el accidente de un vehículo ligero en el interior del tubo en sentido Santander. El coche quedará cruzado en medio de la calzada obstaculizando ambos carriles, momento en el que se declarará un incendio. El supuesto incluirá la retención de otros vehículos en las bocas de entrada del túnel, lo que dificultará el acceso de los servicios de emergencia.

El incidente será detectado en el Centro de Control mediante el sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI) y las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV). Una vez verificado el fuego, se activará el Plan de Autoprotección para ejecutar las actuaciones previstas en el protocolo.

Desde el Ministerio han explicado que este tipo de simulacros son convenientes ante la posibilidad real de que se produzcan choques por alcance o contra los hastiales del túnel. De hecho, el escenario planteado está considerado como uno de los más completos.

Transportes cuenta con experiencia previa en este tipo de ejercicios de seguridad, habiendo desarrollado pruebas similares en otros puntos de la red estatal, como en la S-10 en Maliaño (Cantabria) o en las calzadas superpuestas de la M-40 en Madrid.