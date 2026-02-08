Transportes establece servicios mínimos del 75% en hora punta para las Cercanías de Asturias

Archivo - Vías del tren de la red de cercanías de Asturias. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

OVIEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la huelga de trenes de este lunes, martes y miércoles (9, 10 y 11 de febrero) reducirá los Cercanías de Asturias al 50%, mientras que en horas puntas saldrán el 75% de ellos.

La medida afecta tanto a las líneas de ancho ibérico (C1, C2 y C3) como a las de ancho métrico (F4, F5, F6, F7 y F8). Las franjas consideradas como horas punta, donde la protección es mayor, comprenden los periodos de 06.00 a 09.00 horas, de 13.30/14.00 a 15.30/16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas.

En lo que respecta a la Media Distancia, se ha asegurado una media del 65% de los servicios habituales a nivel nacional para garantizar la movilidad entre poblaciones y centros sanitarios o laborales. En Asturias, circularán trenes específicos que conectan la región con Galicia y Cantabria, destacando las rutas Ferrol-Oviedo (trenes 71811 y 71830), Llanes-Oviedo (71820 y 71823) y las conexiones con Santander (71831, 71833, 71850 y 71852).

Para la Larga Distancia y Alta Velocidad, el Ministerio ha fijado unos servicios mínimos del 73% de las circulaciones afectadas. En el caso asturiano, se garantiza la marcha de trenes con origen o destino en Gijón/Xixón hacia Madrid-Chamartín (trenes 4060, 4121, 4161 y 4190), Alicante (4150 y 4181) y Valencia J. Sorolla (10721 y 10750).

Respecto a la huelga, los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.