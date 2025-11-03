Tres detenidos por robar en una nave e intentarlo cuatro veces en un establecimiento de Siero

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por un delito de robo con fuerza en una nave y cuatro tentativas en un mismo establecimiento público de hostelería situado en el municipio de Siero.

Los arrestos se produjeron en la madrugada del día 1 de noviembre. La central de alarmas comunicaba al Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias el salto de alarma por intrusión en un conocido establecimiento de hostelería situado en el concejo de Siero. De forma inmediata se trasladó al lugar una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Noreña.

En su recorrido y próximo al lugar de comisión, la patrulla se cruzó con un turismo de la marca SEAT, modelo León, que circulaba con las luces apagadas y a gran velocidad. Los agentes conocían ese coche, y lo vinculaban a hechos delictivos contra el patrimonio.

Comenzó entonces una persecución, dado que el conductor del turismo hizo caso omiso a las señales de detención del vehículo, llevando a cabo continuos cambios de dirección hasta que consiguió acceder a la autovía A-64 en sentido Avilés-Gijón. Discurriendo a continuación por la A-8 sentido Avilés.

Es en las inmediaciones de esta localidad donde una patrulla de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas y del Sector de Tráfico consiguieron interceptar el coche.

Estaba ocupado por tres personas de edades comprendidas entre los 25 y 32 años, vecinos de Avilés y de Corvera de Asturias, procediéndose a su detención por la tentativa de robo.

De la investigación se hizo cargo el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo, ya que ese grupo de personas, venía siendo investigado desde el día 11 de octubre por su participación en un delito de robo con fuerza en una empresa situada en el municipio de Noreña.

También en otras tres tentativas de robo con fuerza en el mismo establecimiento de hostelería del municipio de Siero. En todos los casos existen elementos comunes que los relacionan, como son que los hechos se llevan a cabo de madrugada, que llegaban al lugar empleando vehículos a los cuales les tapan las placas de matrícula, intervenían entre tres y cuatro personas, donde una permanecía vigilante, otra forzaba la puerta de acceso y los otros dos accedía al interior.

En todos los casos ocultaban sus rostros y empleaban guantes. La forma de acceso era siempre forzando la puerta de entrada con una barra de uña y por último el objeto de robo o su intento era siempre la máquina registradora, es decir el dinero en efectivo que pudieran tener.

Las medidas de seguridad activas tomadas por el titular del establecimiento de hostelería, hicieron en todos los casos que, una vez que los autores accedieron al interior, desistían de continuar con el robo, abandonando el local.

El análisis detallado de las informaciones que obtuvieron los investigadores de las inspecciones oculares realizadas en los lugares de los hechos, así como los distintos medios de investigación empleados, dieron lugar a la identificación tanto de los vehículos utilizados, su titularidad, que persona los utilizaba habitualmente, así como a poder acreditar su permanencia en los lugares próximos a los hechos.

A los detenidos se les imputa policialmente, un delito consumado de robo con fuerza en las cosas en una nave, cuatro delitos de tentativa de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería, cinco delitos de daños, un delito de conducción temeraria, un delito de desobediencia a agente de la autoridad y otro de pertenencia a grupo criminal. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, los detenidos han sido puestos en la mañana de este lunes a disposición del titular del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Pola de Siero.