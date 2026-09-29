Tres empresas se presentan a la licitación del contrato para instalar un nuevo telebike en Pajares

Vanessa Gutiérrez - WEB DE LA JGPA
OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha informado este martes de que han sido tres las empresas que se han presentado a la licitación por 9.501.900 euros DE las obras para instalar un nuevo telebike de cuatro plazas y un sistema de iluminación de pistas en la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares.
Gutiérrez ha dado esta información en una comisión de Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde los diputados Pedro de Rueda (PP) y Javier Jové (Vox) le han preguntado por diversos aspectos de la estación invernal.
Además de esa actuación, Gutiérrez ha dicho que Tragsa sigue desarrollando actuaciones y que ya lleva meses con los trabajos. También ha dicho que se está haciendo una serie de inspecciones sobre los remontes de la estación, especialmente del Brañilín. De momento no se conocen los resultados. "Yo no puedo adalntar acontecimientos", ha comentado la dirigente asturiana.
Javier Jové, sin embargo, se ha mostrado muy crítico en este asunto y ha avanzado que de los siete remontes de Pajares, cuatro no van a funcionar. Además, después de decir que ha estado allí, ha alertado de posibles riesgos para los usuarios.
Gutiérrez ha lamentado su "alarmismo" y ha dicho que Pajares es una zona de obras y que Jové no puede subir a ese espacio privado para "hacerse fotos" ya que sería algo irresponsable.