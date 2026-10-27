Prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos detenidos por robos en viviendas en Gijón

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GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juzgado Plaza número 4 de Instrucción de Gijón, en funciones de guardia, ha dictado este martes un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos detenidos este fin de semana pasado acusados del robo en viviendas, en en el municipio gijonés.
Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), se les acusa de tres robos con fuerza en casa habitada, uno consumado y dos en grado de tentativa, y pertenencia a grupo criminal.
El auto coincide con la petición hecha desde la Fiscalía de Área de Gijón, que había considerado que existía riesgo de fuga por falta de arraigo de los dos arrestados y riesgo de reiteración delictiva.