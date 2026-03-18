TYC Narcea, obligada a acreditar que no recibió ayudas al cierre para seguir operando en Vega de Rengos

El director facultativo de TYC Narcea, Gonzalo Piñuelo, explica a los trabajadores el contenido de la reunión con el consejero de Ciencia, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa TYC Narcea, que explota la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), deberá acreditar ante el Instituto de Transición Justa (ITJ) que no ha recibido ayudas al cierre de la mina, o devolverlas si las recibió, para poder continuar con su actividad en unos meses.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha trasladado este condicionante a los representantes de la empresa que, encabezados por el director facultativo de la mina, Gonzalo Piñuelo, se han reunido con él en la Consejería.

La mina de Vega de Rengos cerró sus puertas en noviembre de 2025 después de que fallecieran dos trabajadores en la explotación a causa de un hundimiento. Desde entonces, la mayoría de la plantilla, unos 69 trabajadores, se encuentra en situación de ERTE, con 14 empleados en activo en labores de mantenimiento.

Sánchez ha mostrado la disposición de la consejería a tramitar el proyecto de explotación de TYC Narcea una vez que la compañía acredite que no recibió ninguna ayuda para el cierre. En este sentido, el director facultativo de la explotación ha explicado en declaraciones a los medios que la compañía tiene documentos que acreditan que no hay vinculación entre la anterior explotadora de la mina, Carbonar --que fue la que recibió ayudas por el cierre--, y TYC Narcea. "Somos totalmente diferentes", ha asegurado Piñuelo, por lo que esperan que la tramitación del proyecto de explotación "no se demore más de dos meses" y puedan retomar entonces la actividad.

Piñuelo se ha mostrado confiado en poder demostrar que son empresas distintas y ha asegurado que ya se había trasladado al ITJ en varias ocasiones --2020, 2023 y 2024-- informes detallados acerca de las labores que TYC Narcea estaba realizando y para las que tenía autorización. Así las cosas, el director facultativo de la explotación ha mostrado su sorpresa por la afirmación del ITJ y ha asegurado que en esos años el servicio de Minas de Asturias informó al ente estatal de las labores que se estaban realizando.

"Las ayudas que recibió la antigua empresa Carbonar, unas han prescrito y la última no se cobró", ha explicado Piñuelo, reiterando que tienen todo justificado en un documento que van a presentar de forma paralela a que la Administración autonómica tramite el proyecto de explotación. "Estamos totalmente seguros", ha dicho, de que la actual empresa no ha recibido ni un euro de las ayudas al cierre de la minería.

COMUNICACIÓN "CONSTANTE" DEL PRINCIPADO CON EL ITJ

Preguntado por los periodistas acerca de la versión del Instituto de Transición Justa, que asegura que "no tenía constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025", el consejero Sánchez ha asegurado que desde que asumió las competencias en minería hace unos meses, la comunicación con el ITJ "ha sido constante".

Ha indicado además que la consejería está recabando toda la información para saber si se comunicó o no la actividad de TYC Narcea al ITJ, quién la envió de ser afirmativo, cuándo y cómo. Cuando reúnan toda la documentación, ha dicho, se comunicará oportunamente. "Estamos tratando de que todas las decisiones cuenten con el máximo rigor jurídico y administrativo", ha defendido.

En cuanto a la tramitación del proyecto de explotación, Sánchez ha asegurado que la consejería tratará de ser "lo más ágil posible" en cuanto se acredite la no recepción de ayudas, consciente de que la actividad de TYC Narcea "es importante" para el suroccidente asturiano.