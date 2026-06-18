La UCE alerta de cláusulas abusivas en la financiación de coches en concesionarios y anima a reclamar

Archivo - El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha alertado este jueves de posibles cláusulas abusivas en contratos de financiación de vehículos comercializados a través de concesionarios, una práctica que estima que podría afectar a unas 150.000 familias asturianas y dar lugar a reclamaciones judiciales con devoluciones de hasta 17.000 euros en algunos casos.

El presidente de la UCE, Dacio Alonso, juto al consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, han presentado esta nueva campaña conjunta tras detectar, al analizar contratos de financiación, diferencias entre la Tasa Anual Equivalente (TAE) reflejada en los documentos firmados por los clientes y el coste real de los préstamos.

Alonso ha explicado que la revisión de los contratos ha permitido identificar casos en los que la TAE real supera en entre cuatro y siete puntos porcentuales la recogida inicialmente en la documentación. Según indicó, ello se debe a la incorporación de costes asociados a seguros de vida, seguros de impago u otras comisiones que, según ha puntualizado, no siempre aparecen adecuadamente explicados al consumidor.

Alonso ha señalado que la organización ya está preparando las diez primeras demandas en los juzgados de Oviedo y ha asegurado que algunas de las reclamaciones podrían alcanzar devoluciones de hasta 17.000 euros, en función del importe financiado y del plazo de amortización.

Zapico, por su parte, ha destacado esta colaboración y ha recordado que una campaña previa impulsada conjuntamente permitió que más de 10.000 personas acudieran a informarse a las oficinas de la organización. Esa iniciativa se centró inicialmente en las reclamaciones derivadas del denominado cártel de los coches y ha servido también para detectar nuevos posibles perjuicios vinculados a la financiación de vehículos.

ÚLTIMOS MESES PARA RECLAMAR POR EL CÁRTEL DE COCHES

En este marco, Alonso ha recordado que está cerca de terminar el plazo para reclamar indemnizaciones por el denominado cártel de los coches, una práctica sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que afectó a vehículos comercializados entre 2006 y 2013.

Ha estimado que en Asturias se matricularon unos 140.000 vehículos durante ese periodo, aunque calcula que menos del 3% de los afectados ha iniciado reclamaciones. Las indemnizaciones obtenidas en vía judicial oscilan habitualmente entre 1.500 y más de 3.000 euros, dependiendo del modelo adquirido y de su precio.

El presidente de la UCE ha hecho un llamamiento a los propietarios de vehículos comprados en esos años para que presenten la documentación necesaria antes de que expire el plazo para reclamar.