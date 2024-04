UGT y CCOO destacan que "no hay ninguna razón para que ArcelorMittal deje de producir en Asturias"

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico respectivamente se han referido este jueves en rueda de prensa y a preguntas de los medios a la demora de ArcelorMittal en confirmar la inversión de la futura planta de proceso de reducción directa (DRI) y han manifestado que "no hay ninguna rezón para que la multinacional no siga produciendo en Asturias".

"No hay ninguna razón para que Arcelor no siga produciendo en Asturias y para no cumplir con los compromisos adquiridos. Todos hemos cumplido nuestra parte, solo falta que cumpla la patronal así que exigimos a la empresa que cumpla con el compromiso adquirido y con el esfuerzo que el resto hemos hecho, porque no hay ni una sola razón para que no siga produciendo en Asturias", ha manifestado Fernández Lanero.

En la misma línea José Manuel Zapico ha pedido a la multinacional que "deje de marear la perdiz, que abandone el chantaje a las instituciones y que cumpla con sus compromisos".

CIERRE DE SEKURIT SAINT GOBAIN

Los responsables sindicales también se han referido a la decisión de la multinacional Saint Gobain de cerrar la planta de Sekurit en Avilés, y han lamentado que se trata de "una deslocalización de libro".

"Esta deslocalización ha llegado tras años de advertencia de los trabajadores y se podía evitar. Creemos que hay razones suficientes para rechazar este ERE", ha manifestado Zapico.

En la misma línea Fernández Lanero ha insistido en que "es posible y rentable producir en Asturias, pero lo que hay que hacer es invertir y apostar y esto no lo ha hecho la empresa".