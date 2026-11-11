UGT y CCOO destacan el "paro generalizado" a pesar de los "servicios míminos abusivos" en algunos sectores

Los agentes con un piquete de la Huelga General. - JUAN VEGA

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Asturias han destacado el "paro generalizado" que se está dando en la región en esta jornada de huelga general sobre todo en algunos sectores como el de los servicios, la limpieza viaria o la recogida de basuras.

El secretario general de CCOO, José Manuel Zapico, ha indicado que también hay que el paro en la educación pública o en la sanidad pública a pesar de los servicios abusivos que se han puesto y que van a denunciar.

Por su parte fuentes de UGT cifran en un 75% el seguimiento de la huelga. No obstante está previsto que las organizaciones sindicales ofrezcan datgos concretos a las 11.30 de la mañana.

PIQUETES

Desde la pasada madrugada varios piquetes recorrieron calles asturianas y polígonos. Esta mañana llegaban a la estación de Autobuses de Oviedo, donde cortaron la calle Pepe Cosmen durante unos minutos.

Después los piquetes, controlados por la Policía Nacional, se dirigieron a la calle General Elorza donde volvieron a cortar el tráfico a la altura del centro comercial de Salesas. Fue en esa zona donde hubo "un pequeño conato de altercado" en el que un par de integrantes del piquete fueron identificados por los agentes.