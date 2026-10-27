UGT y CCOO vuelven a salir a la calle contra la violencia machista y llaman a la huelga general del 11 de noviembre

Concentración contra las violencias machistas - CCOO

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han vuelto a protagonizar este martes una concentración contra las violencias machistas frente a los juzgados ovetenses. En la lectura del manifiesto, las organizaciones han aprovechado para hacer un nuevo llamamiento para participar en la huelga general del 11 de noviembre.

"Como sindicatos feministas y de clase, llamamos a participar en la convocatoria de huelga general", han señalado. Sostienen que la huelga convocada también es buen momento para denunciar la situación de pobreza que padecen muchas mujeres.

Las organizaciones sindicales han subrayado que la falta de recursos económicos agrava la vulnerabilidad de las víctimas de esta lacra social y han advertido de que "para una mujer que intenta huir de la violencia de género se debe contar con una alternativa de vivienda procurada por la atención integral a las víctimas de violencia machista.

Asimismo, las centrales de trabajadores han señalado que la precariedad habitacional afecta en España con un impacto desigual a la población femenina, tras sostener que "los desahucios impactan más en las mujeres en España: se producen una media de 44 desahucios al día y las mujeres somos el 70% de las desahuciadas".

En esta misma línea de análisis social y laboral, han situado la desigualdad económica y la sobrecarga del trabajo no remunerado como factores determinantes de esta problemática, al tiempo que han lamentado que "nosotras somos doblemente precarias con contratos parciales y con baja remuneración; además asumimos los cuidados no remunerados que hacen que interrumpamos nuestra trayectoria laboral".