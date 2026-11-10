UGT pone el foco en las empresas con pocos empleados y planes de igualdad, donde las mujeres no se atreven a denunciar

El secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, atiende a los medios de comunicación, antes de participar en una jornada para analizar la violencia de género desde la perspectiva jurídica, social y laboral, en la sede del sindicato. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha defendido, este martes, que los planes de igualdad en las empresas donde son obligatorios "sí funcionan", si bien ha advertido de que en empresas de menor tamaño hay mujeres que no se atreven a denunciar desigualdades o casos de violencia.

Eso sí, ha matizado que debe, parejo a ello, hacerse un seguimiento por parte de los comités de empresa. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una jornada para analizar la violencia de género desde la perspectiva jurídica, social y laboral, en la sede del sindicato, acompañado de la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, Vanesa Fernández.

Por este motivo, Lanero ha resaltado la importancia de jornadas como esta, que van dirigidas a delegados y delegadas sindicales, para que sepan "qué hacer, cómo actuar y dar esa garantía a las mujeres para que denuncien".

Según el dirigente sindical, muchos de los problemas que tenemos son muchas empresas en las que las mujeres no denuncian a pesar de tener planes de igualdad.

En esta misma línea, ha insistido en que, a pesar de tener protocolos, todavía cuesta trabajo denunciar. Ha puntualizado, sobre esta cuestión, que son conscientes que empresas de más de 50 trabajadores hay pocas, a lo que ha señalado que lo que le preocupan son las de menos de 50, no las de un trabajador, pero sí entre 10 y 50 empleados. "Hay un abanico muy importante donde se hacen pocas cosas", ha advertido.

En una época en la que se vuelven a poner en cuestión acuerdos que ya estaban plenamente superados sobre la violencia de género, en una época en la que se cuestionan derechos plenamente adquiridos por las mujeres y que parece que se quiere volver atrás, espacios como esta escuela sindical de género que ponen de forma conjunta sindicalismo y feminismo son especialmente necesarios.

Por parte del Principado, Fernández ha destacado de estas jornadas que son unos espacios donde se reivindica que hay que acabar con la violencia de género, donde se reivindica también que desde las empresas se puede hacer mucho para acabar con esa violencia de género, que pueden hacer mucho para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan tener sus derechos.

Por todo ello, ha destacado que los agentes sindicales son una pieza fundamental para dar ese apoyo tan fundamental a las mujeres víctimas, tal como hace el Gobierno asturiano desde los centros asesores de la mujer.

También ha puesto en valor la marca de excelencia en la igualdad, que concede el Principado de Asturias a las empresas "que precisamente tienen ese compromiso, que tienen buenos planes de igualdad, que luchan contra la brecha salarial y que apuestan por tener a las mujeres en la plantilla".