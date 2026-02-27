UGT Servicios Públicos Asturias presenta una guía fiscal para personas con discapacidad

Presentación de la guía - UGT

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario General de UGT Servicios Públicos Asturias, Fernando Alonso, y la autora de la Guía y responsable del Área Regional de Discapacidad de UGT Servicios Públicos Asturias, Olga Álvarez, han presentado una guía fiscal para personas con discapacidad.

El objetivo principal es informar a los contribuyentes con discapacidad de aquellos beneficios fiscales de los que gozan en los diferentes impuestos que componen el sistema tributario español, tanto en la imposición directa como indirecta.

También busca aclarar y explicar de la forma más clara posible conceptos tributarios básicos con el fin de que los usuarios de esta guía puedan situar cada uno de los beneficios fiscales dentro del marco del impuesto correspondiente y sean capaces de comprender tanto su aplicación como el alcance económico de los mismos.

"Nuestro objetivo con esta y otras futuras iniciativas es convertir a UGT Servicios Públicos Asturias en un referente en la lucha y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, un colectivo especialmente castigado en materia laboral", han señalado desde el sindicato.