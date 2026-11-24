Archivo - Aeropuerto de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias ha valorado positivamente la decisión de AENA de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que permite recuperar la presencia de una ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias.

El sindicato ha señalado que esta decisión pone fin a un proceso judicial que se ha prolongado durante meses y que tenía entre sus objetivos recuperar el servicio y mantener los diez puestos de trabajo vinculados al mismo.

La organización sindical ha señalado que AENA realizará una nueva licitación del servicio y ha reclamado que el procedimiento se tramite con agilidad y cuente con una dotación presupuestaria suficiente para garantizar las condiciones laborales. También ha pedido que el nuevo concurso incluya la obligación de subrogar a los trabajadores que prestaban el servicio cuando comenzó el conflicto.

UGT considera que la recuperación de la ambulancia permitirá restablecer un servicio importante tanto para los trabajadores del aeropuerto como para los viajeros que utilizan sus instalaciones.