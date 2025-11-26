Unicaja ofrece financiación y servicios en condiciones ventajosas a los cerca de 500 asociados de Asetra

El director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, firman un acuerdo de colaboración - UNICAJA

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ofrecerá financiación y servicios en condiciones ventajosas a los 500 asociados que conforman la Asociación de Empresarios de Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines de Asturias (Asetra).

La colaboración entre la entidad bancaria y Asetra permitirá poner a disposición de los asociados un servicio integral específico, con condiciones financieras ventajosas, dirigido a facilitar y mejorar su actividad.

El director territorial Norte de Unicaja, Iñaki Pradera, y el presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, han firmado un convenio de colaboración financiera que se suma a otros convenios que el banco mantiene con las principales asociaciones profesionales y empresariales de sus zonas de actuación.

A través de este convenio, Unicaja ofrece a Asetra una serie de productos y servicios financieros con los que facilitar la ejecución de su actividad diaria, una oferta que se extiende también a cada uno de los socios de la entidad.

En concreto, se contemplan productos de pasivo, operaciones de financiación, medios de pago, servicios digitales y seguros, destacando su completa oferta para empresas, pymes y autónomos (Plan Cero Profesional Autónomos, 'Requetecuenta Digital' o Tarifa Plana para TPV, entre otros beneficios).

Por parte de Unicaja, Iñaki Pradera ha destacado la importancia de apoyar a los profesionales que sostienen la actividad del transporte y la logística y ha afirmado, al respecto, que la estrategia de Unicaja "pasa por fortalecer la movilidad y el desarrollo económico de Asturias".

Pradera ha añadido, además, que, "con el objetivo de garantizar un crecimiento equilibrado", desde Unicaja trabajan para "impulsar medidas que mejoren la competitividad y la sostenibilidad de este sector, al tiempo que apostamos por un diálogo constante con Asetra".

Por su parte, el presidente de Asetra ha manifestado que "acuerdos como este son fundamentales para dotar de músculo financiero a nuestras empresas en un momento de transformación clave. El sector necesita acometer inversiones importantes en renovación de flotas, sostenibilidad y digitalización, y contar con el respaldo de una entidad como Unicaja nos aporta la estabilidad necesaria para afrontar estos retos con garantías".