La Unidad de Endoscopia y Neumología Intervencionista del HUCA, referencia del Sistema Nacional de Salud

Archivo - Asturias.- HUCA, finalista de los premios Profesor Barea por una técnica que mejora el diagnóstico del cáncer de pulmón - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha conseguido la acreditación como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud para la Unidad de Endoscopia y Neumología Intervencionista en Adultos. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha adoptado este viernes la decisión.

De este modo, el HUCA alcanza los cinco CSUR y refuerza su posición entre los hospitales de referencia del país en áreas de alta especialización, según ha informado el Principado en nota de prensa. La acreditación reconoce "la excelencia asistencial, la experiencia clínica, la capacidad investigadora y el compromiso con la innovación" de una unidad que se ha convertido en referente nacional e internacional en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias complejas.

Este nuevo reconocimiento se suma a los ya obtenidos por las unidades de cirugía del plexo braquial, cirugía de los trastornos del movimiento, neuromodulación cerebral y medular para el tratamiento del dolor neuropático refractario y cardiopatías familiares.

La Unidad de Endoscopia y Neumología Intervencionista está integrada en el Servicio de Neumología, dirigido por Marta García Clemente, y cuenta con Francisco López González como jefe de sección. En los últimos años, el equipo ha impulsado importantes avances que han contribuido a mejorar la precisión diagnóstica, la seguridad y la eficiencia de los procedimientos.

Como ejemplo, el Ejecutivo autonómico ha indicado que la unidad aplica con éxito la reducción endoscópica de volumen en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una técnica innovadora que ayuda a disminuir la sensación de ahogo que sufren en su vida diaria.

Por su parte, el Área de Gestión del Pulmón también ha conseguido convertirse en referencia nacional en el uso de la broncoscopia rígida, un procedimiento que facilita la extirpación de lesiones y la colocación de prótesis para mantener la permeabilidad de la tráquea y los bronquios.

Entre otros los logros de la unidad, destaca el desarrollo y estandarización de la técnica de criobiopsia mediastínica guiada por ecobroncoscopia (Cryo-EBUS) mediante el método Ariza-Pallarés, una innovación que surgió en el HUCA de la mano del neumólogo Miguel Ariza y que ha transformado el abordaje diagnóstico de las lesiones mediastínicas y del cáncer de pulmón. Esta técnica permite obtener muestras histológicas de alta calidad mediante un procedimiento mínimamente invasivo, ambulatorio y de corta duración. La repercusión de este trabajo ha traspasado las fronteras de Asturias y se ha implantado en más de 80 unidades nacionales y en más de 30 centros internacionales

Con este nuevo CSUR, Asturias se sitúa entre las ocho comunidades que han incrementado el número de servicios de referencia en esta convocatoria. Los CSUR son unidades de excelencia acreditadas por el Ministerio de Sanidad para la atención de enfermedades poco frecuentes, patologías complejas o procedimientos que requieren una elevada especialización y experiencia. Su designación garantiza una atención de máxima calidad y favorece la equidad en el acceso a los tratamientos más avanzados dentro del Sistema Nacional de Salud.