La Unidad de Mieloma Múltiple del Hospital Universitario de Cabueñes obtiene la certificación Humans

La directora del Hospital de Cabueñes (Gijón), Isabel González Fouces (séptima por la derecha) y el equipo de Hematología del centro hospitalario, tras la entrega de la certificación Humans. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha destacado este miércoles que la Unidad de Mieloma Múltiple del Hospital Universitario de Cabueñes, que forma parte del Servicio de Hematología, ha obtenido la máxima calificación en el proceso de evaluación de la certificación Humans.

Se trata de un reconocimiento que acredita el alto nivel de humanización en la atención sanitaria, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

El sello premia un modelo basado en la asistencia personalizada, la accesibilidad directa al equipo sanitario, la continuidad del cuidado y el acompañamiento integral a las personas enfermas y su entorno.

En 2024, el equipo ya había sido galardonado VII Premio Humanización de la Asistencia Sanitaria que concede de forma anual la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado. En la actualidad, la unidad cuenta con 198 pacientes en seguimiento, en distintas fases de la enfermedad.

El mieloma múltiple, una enfermedad de largo recorrido y alta complejidad, requiere un seguimiento estrecho y una respuesta inmediata ante múltiples situaciones clínicas como infecciones, complicaciones o intervenciones urgentes.

En este contexto, el servicio ha desarrollado un modelo organizativo que garantiza proximidad, accesibilidad y capacidad de respuesta rápida, aspectos clave para la seguridad y la calidad de vida de los pacientes.

El Servicio de Hematología integra un modelo diagnóstico completo basado en la colaboración estrecha con los departamentos de Análisis Clínicos y Anatomía Patológica y el área de Diagnóstico Hematológico. También incluye técnicas avanzadas como la citometría de flujo, una herramienta esencial para el diagnóstico y seguimiento de pacientes. El abordaje simultáneo de la enfermedad desde varios servicios favorece la rapidez, la precisión y una alta calidad asistencial.

La unidad gijonesa forma parte de la red cooperativa del Grupo Español de Mieloma (GEM), referente nacional e internacional en investigación clínica en esta patología. Esta participación facilita el acceso a ensayos clínicos y terapias innovadoras, así como a tratamientos de última generación y opciones terapéuticas avanzadas.

En este ámbito destaca la contribución científica del servicio, con la participación de profesionales como la doctora Esther González García en el desarrollo de guías clínicas nacionales de mieloma múltiple, que contribuyen al avance del conocimiento y al manejo de esta patología a escala nacional e internacional.

El reconocimiento pone en valor el trabajo coordinado de hematólogos, enfermería, enfermera gestora de casos, área transfusional, profesionales de apoyo y equipos de investigación, así como la participación activa de los propios pacientes en la mejora continua del servicio.

El acto oficial de entrega de la distinción que concede la Fundación Humans ha tenido lugar en el salón de actos del hospital, en una jornada en la que se ha presentado la estrategia de humanización del servicio y se ha reconocido el compromiso de los profesionales que lo integran con un modelo de atención centrado en la persona.