La Universidad anuncia nuevas ayudas para investigación y movilidad durante la celebración de Santo Tomás de Aquino

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha anunciado este viernes nuevas ayudas para investigación y movilidad durante la celebración de Santo Tomás de Aquino. Durante el acto académico, celebrado en la biblioteca universitaria, ha tenido lugar la entrega de los premios extraordinarios de doctorado a los alumnos que presentaron su tesis en la universidad asturiana durante el curso 2019-2020.

Villaverde, que ha recordado a todos aquellos afectados por la pandemia, ha comenzado su intervención con la mirada puesta en el regreso a la normalidad académica tras vislumbrarse el inicio del fin de la sexta ola. El rector ha destacado que, en este contexto, la universidad sigue siendo uno de los motores principales de Asturias.

"No estábamos equivocados cuando dijimos que esta universidad es la gran factoría del conocimiento y está llamada a ser la cabeza tractora de la transformación y desarrollo de Asturias", ha indicado.

Así lo avala un reciente documento de la Comisión Europea sobre una estrategia europea para las universidades que hace hincapié en el papel de las universidades como vectores capitales de una nueva Europa.

De que ese motor no se ha parado nunca, ni siquiera con la COVID-19, dan buena cuenta las tesis presentadas en la Universidad de Oviedo y el esfuerzo de los doctores que las han realizado y de los profesores que las han dirigido. Para todos ellos ha tenido Villaverde palabras de profundo agradecimiento. "No dudéis de que la universidad ha estado a vuestro lado en ese arduo camino. Seguramente habremos cometido errores y quizá os hayamos defraudado. Pero nunca nos ha faltado la voluntad y el deseo de respaldaros y apoyaros porque sabíamos que ensancharíais los límites del saber, nos llevaríais más lejos, nos haríais más sabios", ha comentado.

A ellos les ha animado el rector a continuar en la carrera investigadora. "No os voy a engañar. El camino es arduo, en ocasiones, desolador y, muchas, solitario y silencioso. Pero merece la pena". Sin ellos, ha añadido Villaverde, no hay relevo. "No podemos asistir inanes a la descapitalización que supondría perder o desaprovechar vuestro talento -les ha dicho--. El futuro de nuestros grupos de investigación está en juego".

El máximo responsable de la universidad asturiana no ha ocultado que la pandemia, que paradójicamente ha puesto de relieve la importancia de la ciencia, también ha visibilizado sus problemas. "Nuestra limitada capacidad financiera ha hecho que nuestras actividades hayan ido dirigidas fundamentalmente a la optimización de recursos y al aprovechamiento de cada oportunidad que se nos ha presentado", ha destacado.

APROBACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVESTIGACIÓN

En este empeño por seguir avanzando en la élite de la ciencia, Villaverde ha destacado la reciente aprobación del primer plan plurianual de investigación, que nace con una dotación de 1,8 millones de euros que irán incrementándose año tras año. El plan contará con financiación extra gracias a que la decisión del equipo rectoral de reinvertir en ciencia los costes indirectos que se retraen de los proyectos de investigación.

Villaverde ha anunciado también que, en los próximos días, la Universidad de Oviedo lanzará el primer calendario de convocatorias de 2022 con ayudas a la investigación y a la movilidad. "Ofreceremos contratos predoctorales y actualizaremos el cuadro salarial de diversas figuras de contratos de investigación como los Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o Beatriz Galindo", ha mencionado.

El rector ha anunciado también, en su intervención, que este lunes, en el Consejo de Gobierno, se presentarán los planes estratégicos de la universidad: el general y los específicos (infraestructuras, ordenación académica y nuevo modelo organizativo). "El lunes iniciamos el proceso para escuchar a la comunidad universitaria y nutrir estos planes con su saber para que finalmente sean aprobados por nuestros órganos de gobierno y supervisión", ha manifestado.

Ignacio Villaverde ha concluido de este modo la ceremonia académica en la que se han entregado los premios extraordinarios a los 39 doctores que presentaron las mejores tesis en la institución académica. Estos galardones distinguen los trabajos más destacados en las áreas de artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura.

El acto ha contado con la presencia, además del equipo rectoral, de Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad; Cristina González, directora general de Universidad, y de los miembros de la comunidad universitaria. Durante el evento, ha tenido lugar también la conferencia de Luis Rodríguez-Ovejero, presidente fundador de la consultora SATEC, que ha centrado su intervención en el tema de El progreso ante el reto transversal.

Por su parte, Rodríguez-Ovejero, que ha tenido palabras de aliento para los nuevos doctores, ha destacado la importancia de potenciar los vínculos entre empresa y universidad. "La universidad es para nosotros parte capital de nuestro desarrollo y un permanente referente transversal. Aquí se tratan infinidad de disciplinas y siempre se encuentran universitarios que las desarrollan con excelencia", ha subrayado.

"Algunos de los entonces becarios que nos proporcionaba la universidad son hoy directivos de nuestra empresa y esta simbiosis se ha mantenido, a lo largo de los años, en un modo de colaboración abierto y diverso donde, siempre, encontramos apoyo en conocimiento o la inquietud para abordarlo", ha añadido.