La Universidad de Oviedo aclara que la celeridad del traslado al futuro campus de El Cristo depende del Principado

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha emitido este sábado un comunicado en el que reitera que la celeridad del proceso de traslado, tanto de la Facultad de Ciencias, como del resto de centros involucrados ene l proyecto del futuro campus de El Cristo, en Oviedo, depende, en todo caso, del Gobierno del Principado de Asturias.

"La adecuación del edificio de Silicosis permitiría un traslado definitivo, que no se realizará, en ningún caso, antes de que se den todas condiciones adecuadas para el correcto funcionamiento de la actividad docente e investigadora", han señalado desde la Universidad, que descarta cualquier tipo de solución "transitoria" o "improvisada".

Si existe un problema de dispersión de sedes judiciales en Oviedo, la Universidad de Oviedo insiste en que la institución no es responsable de la situación. La solución ha de ser del Principado de Asturias.

"En reiteradas ocasiones, el rector, Ignacio Villaverde, ha asegurado que está dispuesto a contribuir y a ayudar en la solución al problema de la dispersión judicial, pero, en ningún caso, poniendo en riesgo la calidad y las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria de Llamaquique", han advertido desde la Universidad.

Es el Gobierno asturiano, añaden, el responsable de avanzar, por una parte, en un plan especial que permita la reforma tanto de los edificios como de los espacios del antiguo hospital y, por otra, en la financiación necesaria para el desarrollo del proyecto.

"Sin ese plan urbanístico y un cuadro financiero claro no será posible avanzar en el desarrollo del nuevo campus", han argumentado desde la Universiad.

Por tanto, el traslado de la Facultad de Ciencias y su puesta en funcionamiento en su sede definitiva, en el antiguo edificio de Silicosis, solo se hará cuando el entorno y las condiciones garanticen su correcto funcionamiento, aclaran.

Es el Gobierno el que tiene que promover y presentar ante el Ayuntamiento de Oviedo el plan especial indispensable para desarrollar los trabajos de urbanización y habilitación de esos espacios como campus universitario, además de trazar el plan financiero que garantice que se pueda afrontar el desarrollo de un proyecto que asciende a más de 100 millones de euros. "Sin estos dos puntos, no resultará posible avanzar en el traslado de facultades", avanzan.

La Universidad añade que ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno del Principado de Asturias aclaraciones al respecto de ambos puntos. En este sentido, afirman que hace más de un año se remitió un borrador de acuerdo entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo para detallar las distintas fases y compromisos que asumían recíprocamente ambas instituciones.

Por último, la Universidad de Oviedo lamenta que se la utilice como "una pieza a disposición de unos y de otros" para la presunta búsqueda de una solución a un problema que ni es competencia suya ni lo ha provocado la Universidad de Oviedo.

Además, muestra su preocupación ante la falta de respeto hacia su autonomía, insistiendo en que son sus propios órganos de gobierno los que deben decidir sobre sus infraestructuras.