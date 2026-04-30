La Universidad de Oviedo aprueba la convocatoria de 129 plazas de profesorado

Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado esta mañana la convocatoria de 129 plazas de personal docente e investigador, las necesarias para cubrir la programación del próximo curso 2026-2027.

En concreto, se incluyen 18 puestos de personal docente e investigador contratado con la figura de profesor sustituto, con acreditación para la figura de profesor permanente laboral; 66 de profesorado ayudante doctor, 12 de ellas por la implantación de nuevas titulaciones y seis en el marco del Programa María Goyri; Nueve de personal docente e investigador, contratado con la figura de profesor y profesora asociado; Y otras 36 de personal docente e investigador contratado laboral, en la figura de profesor asociado de Ciencias de la Salud. La mayoría de estas últimas se corresponden con plazas que quedarán vacantes el 31 de agosto al agotarse el periodo máximo de 4 años de duración de contrato.

Por otro lado, el vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica, Pedro Alonso, ha trasladado al Consejo de Gobierno una planificación para actuar sobre las denominadas áreas críticas, es decir, aquellas especialidades donde existe una elevada demanda de profesionales y especialistas, tanto en el ámbito académico como en el mercado laboral, pero en las que el número de expertos disponible es limitado.

El planteamiento, que ha recibido el visto bueno, consiste en destinar cinco plazas de la oferta pública de empleo del personal docente e investigador del año 2025 para actuar sobre aquellas áreas de conocimiento en las que existe un déficit efectivo de docencia.

Además, se pretende abordar los problemas de captación de especialistas cualificados y actuar sobre el envejecimiento de las áreas. Alonso ha señalado que "con esta propuesta damos un paso más en la consolidación de una plantilla equilibrada, capaz de responder a las necesidades docentes actuales y futuras. El refuerzo en áreas críticas nos permitirá mejorar la cobertura de la docencia allí donde existen mayores dificultades y garantizar el relevo generacional del profesorado", ha destacado.

Estas medidas en materia de personal se enmarcan dentro de la denominada "Propuesta de planificación de la plantilla del personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo", que está desarrollando el Vicerrectorado de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica.

NUEVO REGLAMENTO DOCTORADO

La Universidad de Oviedo también ha aprobado una nueva normativa para adaptar y actualizar el marco regulador de sus estudios de doctorado, de acuerdo con los cambios introducidos por el Real Decreto 576/2023, de 4 de julio.

Esta actualización responde a la necesidad de modernizar y reforzar la formación doctoral en un contexto marcado por la creciente internacionalización, la interdisciplinariedad y el compromiso con la sociedad. La experiencia acumulada y las transformaciones del entorno académico y social han puesto de manifiesto la conveniencia de una reforma más profunda que mejore la calidad, la relevancia y el impacto de la formación doctoral.

El modo de hacerlo consiste en impulsar la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana, promover investigaciones más accesibles y participativas, reforzar la internacionalización mediante el fomento de tesis en cotutela y la movilidad académica o fortalecer la mención industrial, favoreciendo la colaboración entre universidad y empresa.

En la rueda de prensa ofrecida en Oviedo tras el Consejo, la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, ha explicado que, con este nuevo reglamento de los estudios de Doctorado, la Universidad de Oviedo "busca implementar de forma efectiva estos avances, garantizando una formación doctoral de calidad, equitativa y alineada con las necesidades sociales y los retos del desarrollo sostenible". Asimismo, ha reiterado que la institución refuerza su posicionamiento en el ámbito internacional.