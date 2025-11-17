La Universidad de Oviedo inaugura este martes el XX Congreso Internacional de Italianistas

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha anunciado que acogerá el XX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Italianistas (SEI) los días 18, 19 y 20 de noviembre. El congreso, titulado 'Italianidades. Los nuevos retos y las voces del cambio', constituye el evento científico de mayor relevancia en el ámbito de la Filología Italiana en España, según la propia institución.

La Universidad de Oviedo ha explicado en una nota de prensa que este congreso reúne cada dos años a profesores e investigadores de prácticamente todas las universidades españolas, así como de numerosas instituciones extranjeras.

La inauguración del encuentro tendrá lugar este martes 18 de noviembre a las 16.00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. La asistencia es libre y gratuita para toda la comunidad universitaria y para cualquier persona interesada en la temática propuesta.