La Universidad de Oviedo lanza DubbiOvi, una plataforma abierta con IA para traducción audiovisual

Sitio Web de DubbiOvi. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha desarrollado DubbiOvi, una plataforma de acceso abierto que integra inteligencia artificial para la traducción audiovisual en procesos de doblaje, 'voice-over' y subtitulado, orientada a la docencia, la investigación y la práctica profesional.

La herramienta, disponible de forma gratuita para sistemas Windows y macOS, ha sido creada por el profesor Alfonso Carlos Rodríguez Fernández-Peña, del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, con el objetivo de agilizar la traducción y adaptación de contenidos audiovisuales mediante tecnologías avanzadas de lenguaje.

DubbiOvi permite importar vídeos, generar automáticamente la transcripción del audio mediante inteligencia artificial, segmentar el contenido en intervenciones sincronizadas y traducir cada fragmento dentro de una única interfaz diseñada específicamente para el trabajo en traducción audiovisual. "Con DubbiOvi hemos querido reunir en un único entorno todas las fases del proceso de traducción audiovisual, incorporando el potencial de la inteligencia artificial para que estudiantes, docentes y profesionales puedan centrarse en las decisiones lingüísticas y creativas", ha explicado Rodríguez Fernández-Peña.

La plataforma nace con vocación académica y de acceso abierto, con el fin de facilitar el aprendizaje de la traducción audiovisual y acercar las herramientas de inteligencia artificial a la comunidad universitaria mediante un entorno intuitivo y adaptable a distintos enfoques docentes. Según su desarrollador, "la inteligencia artificial no sustituye el trabajo del traductor, sino que actúa como una herramienta de apoyo que permite optimizar los procesos y dedicar más tiempo a la revisión y a la calidad del resultado final".

Entre sus funcionalidades destacan la transcripción automática, la segmentación temporal del diálogo, la traducción asistida por IA, la exportación a distintos formatos y un espacio de trabajo optimizado para configuraciones de doble monitor, pensado para mejorar la revisión y edición.

Además de su uso docente, DubbiOvi se plantea como herramienta de apoyo para proyectos de investigación en traducción audiovisual, doblaje y tecnologías del lenguaje, contribuyendo al desarrollo de soluciones tecnológicas abiertas desde la Universidad de Oviedo.