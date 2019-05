Vallina (IU) advierte de que "sería muy triste que los votos de izquierdas acabaran en la derecha"

Publicado 24/05/2019 11:40:20 CET

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de IU a la presidencia del Principado, Ángela Vallina, ha hecho este viernes balance de la campaña electoral y ha vuelto a reiterar que en Asturias el verdadero voto útil está en Izquierda Unida. "Sería muy triste que los votos de izquierdas acabaran en la derecha", ha dicho Vallina que ha recordado que finaliza la campaña y el socialista Adrián Barbón aún no ha querido aclarar con quien tiene previsto pactar.

Ángela Vallina ha considerado que la campaña de IU ha sido muy bien acogida por los ciudadanos, y ha destacado que a lo largo de estos días su formación ha huido de descalificaciones y ocurrencias diarias.

"Nuestro programa estuvo colgado desde el primer día de campaña, algo que no han hecho otros", ha dicho Vallina que ha considerado que el PSOE o no tiene propuestas concretas o no ha querido darlas a conocer.

Vallina se ha referido también a las últimas noticias sobre ArcelorMittal y la posible prolongación de la parada de producción y ha indicado que este es un claro ejemplo de la difícil situación que vive Asturias y la necesidad de que el Principado tenga un Ejecutivo que plante cara al Gobierno central y a una ministra de industria que "espera no continúe en el Gobierno", algo que a su juicio el socialista Adrián Barbón no hará si no está IU en el Gobierno.

Por su parte el responsable de organización de IU, Alejandro Suárez, ha agradecido el esfuerzo y sobre todo el trabajo bien hecho por parte de la candidatura para conectar con la gente y sus principales problemas. Suárez ha indicado que cierran "una buena campaña con personas que representan lo mejor de IU, con gran capacidad de gestión y organización".

También ha agradecido a toda la militancia su implicación y movilización en esta campaña de la que salen muy satisfechos y con la esperanza de obtener buenos resultados y decisivos para Asturias.

El número dos de la candidatura, Ovidio Zapico, también ha mostrado su satisfacción por el trabajo de una campaña en la que se ha huido del pesimismo y se ha afrontado el futuro y las soluciones que necesita Asturias desde lo positivo.

"Quiero hacer un llamamiento al voto a esa masa que en Asturias siempre nos vota, a la clase trabajadora y sobre todo a todos esos que le decían a Pedro Sánchez 'con Rivera no', nosotros somos el 'Rivera no'", ha dicho Zapìco.