Vanesa Gutiérrez dice que el proyecto de la Ley de Cultura e Identidad de Asturias ya está "muy avanzado"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, saluda a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez en el Día de les Lletres Asturianes. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanesa Gutiérrez, ha manifestado este martes en el Pleno ordinario que el pasado mes de septiembre el presidente del gobierno, Adrián Barbón, anunciaba una Ley de Cultura e Identidad de Asturias, donde se regulasen y garantizasen tanto los derechos culturales como los derechos lingüísticos y actualmente, tras la fase de consulta pública previa, el "proyecto está muy avanzado y pronto esperan que salga".

Gutiérrez respondía a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que se ha interesado por la situación en la que se encuentra la tramitación de la reforma de la Ley de Uso y Promoción del Asturiano.

Ha indicado la titular de Política Llingüística que sobre ese proyecto puede avanzar que introduce algunas modificaciones sobre la Ley de Uso que complemente esa Ley de Cultura que con un objeto más amplio que de un tratamiento transversal de las lenguas propias, incluida la formulación de los derechos lingüísticos en el ámbito cultural.

Por su parte Covadonga Tomé ha indicado que "hacen falta avances claros y tangibles con la protección, la promoción y la normalización social de nuestras lenguas propias" y ha advertido que "frente a los discursos de odio, y frente al faltosismo el mejor antídoto es el respeto y la consecución de derechos para todas aquellas personas que libremente quieran hacer uso de las lenguas".

Ha lamentado Tomé que vivimos tiempos de negacionismo y de odio y también en el plano lingüístico y ha denunciado que "en esta misma Cámara, desgraciadamente, hay que sufrir intervenciones que sobrepasan lo tolerable, haciendo gala de una mezcla de ignorancia, mala fe y muy poco respeto", poniendo de ejemplo la intervención este mismo lunes del diputado de Vox, Javier Jové.

VOX PREGUNTA SI "MOLA HABLAR ESPAÑOL"

Y es que previamente el diputado Javier Jové, ha preguntado a la consejera si "mola hablar en español", una pregunta que le ha servido para cargar contra el asturiano al que ha vuelto a dirigirse como "asturélfico".

Jové ha agradecido "que se acabase ya la celebración de la Semana de les Lletres". "Vaya turra nos han dado", ha dicho Jové que ha acusado al Gobierno asturiano de "politizar el Día del libro".

Vanesa Gutiérrez ha destacado la necesidad de trabajar para combatir los prejuicios e ideologías con respecto a las lenguas minoritarias, de forma que la diversidad y la diferencia se conciban como de algo positivo y como recursos valiosos. Ha añadido que el informe que cada dos años vierte el Consejo de Europa evaluando las políticas, dice a Asturias muchas medidas que tiene que poner en marcha, entre otras la educación, pero principalmente la más importante y urgente es avanzar en el reconocimiento del asturiano como idioma oficial en el estatuto de autonomía.

La consejera además ha tirado de ironía para dar las gracias al diputado de Vox, Javier Jové por utilizar el verbo "molar" proviniente de la lengua romaní, que es la del pueblo gitano "·una lengua minorizada". "Muchas gracias por visibilizar al pueblo gitano y su cultura en la formulación de su pregunta", indicó la consejera.