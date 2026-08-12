Una vecina de Laviana gana la bicicleta eléctrica en el espacio de TotalEnergies en Fidma

María Jesús Morán - TOTALENERGIES

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

María Jesús Morán, vecina de Laviana, se ha llevado este miércoles una bicicleta eléctrica en el espacio de TotalEnergies de la 69 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma).

La bicicleta, diseñada tanto para la ciudad como para rutas deportivas o de larga distancia, es uno de los regalos estrella que la compañía multienergías entrega este año, ya que solo por ser clientes los visitantes pueden participar en un juego y llevarse regalo seguro, según ha informado TotalEnergies.

Así, otros clientes se llevaron regalos, como María Jesús, de Cangas de Onís, que ganó una cafetera superautomática; Raúl, de Gijón, unas gafas Rayban; Orfelina, también gijonesa, 1.000 euros para gastar en electrodomésticos Bosch; y Eduardo, residente de Tudela Veguín, consiguió un robot aspirador de la marca Bosch.

Quedan más regalos por salir, entre ellos, un kit sidrero, paraguas, baterías externas, sartenes, dos relojes Garmin o mochilas. Además, todos los visitantes, si rellenan una encuesta al salir, entrarán en el sorteo de tres freidoras de aire.

TotalEnergies participa por sexto año consecutivo en Fidma, en esta ocasión, con el concepto 'Pasa, esta es tu casa', transformando su espacio en un lugar pensado para que los visitantes se sientan cómodos y bienvenidos. Hasta el próximo 16 de agosto, los visitantes pueden acercarse para conocer las soluciones de electricidad, gas y servicios de la compañía, recibir asesoramiento personalizado y participar en diferentes propuestas dirigidas a toda la familia. Todo el que se acerque, sea cliente o no, saldrá de TotalEnergies con un obsequio.

La compañía cuenta con más de 700.000 contratos activos de electricidad, gas y servicios en el Principado de Asturias. En 2025, el equipo repartió más de 80.000 regalos a los cerca de 100.000 visitantes que conocieron la propuesta de TotalEnergies.