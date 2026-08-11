Vecinos de La Florida convocan una manifestación contra la posible apertura de un centro de menores migrantes en Oviedo

Archivo - Paseo de La Florida, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del barrio de La Florida de Oviedo se van a movilizar este martes para mostrar su oposición a la instalación de un centro para menores inmigrantes no acompañados en el número 32 del Paseo de la Florida, local donde estaba instalada una residencia de ancianos.

A través de las redes sociales, los vecinos del barrio ovetense se han convocado para una manifestación a las 17.00 horas frente al portal en el que, según afirman, está prevista la instalación de este centro. Avisan además de que la estimación es llevar a 30 menores no acompañados (menas) a este piso y a "varios chalets" del cercano barrio de Olivares.

Este lunes la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, alertó de esta posibilidad y pidió la "paralización inmediata" del proyecto, vinculándolo a la "reciente invasión de Ceuta y los graves altercados registrados en Sograndio".

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por su parte, no descartó este extremo, sino que afirmó que el departamento dirigido por Marta del Arco "está trabajando desde hace tiempo en la planificación de los recursos que puedan resultar necesarios para atender las posibles derivaciones de menores migrantes no acompañados acordadas por el Ministerio" y está analizando "distintas alternativas para responder a las necesidades que puedan derivarse de futuros traslados".