Los vecinos del inmueble de la calle Río Piloña verán resuelto su conflicto con la Sareb "antes de agosto"

Inmueble de la calle Río Piloña de Gijón. - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico, ha avanzado este miércoles que los vecinos del bloque situado en la calle Río Piloña de Gijón verán resuelto su conflicto con la Sareb "antes de agosto".

El titular de Vivienda ha destacado "el avance decisivo" logrado este miércoles en la reunión que ha mantenido en Madrid con los responsables de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y una representación vecinal del inmueble de la calle Río Piloña de Gijón para poner fin a un conflicto que se prolonga desde hace años.

Zapico confía en que la formalización conjunta de los contratos de alquiler pueda realizarse a finales de este mes de julio, una vez resueltas las últimas cuestiones técnicas planteadas por los residentes. "Después de casi diecinueve meses de trabajo e intermediación, hoy hemos dado un paso de gigante hacia la solución definitiva de este conflicto", ha valorado el consejero tras el encuentro.

En una nota de prensa, ha recordado que su departamento se comprometió a acompañar a los residentes de este edificio en la búsqueda de una solución y ha subrayado que este apoyo e intermediación presencial se remonta a enero de 2025 para desencallar un problema que llevaba "enquistado demasiado tiempo".

Según ha detallado, la reunión ha servido para aclarar cuestiones que aún generaban dudas entre los vecinos respecto a las condiciones de los contratos de arrendamiento. El titular de Vivienda del Principado ha asegurado que han encontrado "buena disposición" por parte de la Sareb y que se ha avanzado en "los flecos pendientes", por lo que prevé que los afectados firmen "antes de que llegue agosto", permitiendo a las familias "garantizar la tranquilidad y la estabilidad de tener un techo seguro".