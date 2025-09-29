Las ventas del comercio minorista crecen en agosto en Asturias un 0,5%, por debajo de la media nacional

MADRID/OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista han aumentado un 0,5% en agosto en Asturias en comparación con el mismo mes de 2024, un incremento que se encuentra por debajo del registrado a nivel nacional (3%), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el empleo en el sector del comercio minorista en el Principado en agosto aumentó un 1,8% interanual. En términos mensuales, el empleo cayó un 0,4%, y en lo que va de año ha aumentado seis décimas.

En España, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3% en agosto, tasa 1,3 puntos inferior a la del mes anterior.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 14 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,5% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa dos décimas inferior a la de julio. Con el avance de agosto, se encadenan ya 33 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 2% en agosto respecto a igual mes del año pasado, tasa que se situó una décima por debajo de la registrada en julio. Con el repunte de agosto, el empleo en el comercio minorista suma 48 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,4%, en contraste con el retroceso del 0,4% experimentado el mes anterior.