Las ventas de la industria mejoran en Asturias un 3% en marzo

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OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria mejoró en Asturias un 3% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 6,7 puntos menos que la media nacional, que fue del 9,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía (+20,1%), Murcia (+19,8%) y Canarias (+15,4%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en marzo, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Cantabria y La Rioja con las caídas más grandes de un 13,6%, 6,6% y un 1,9%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 7,2% en Asturias, 7,7 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).