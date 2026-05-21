Las ventas del sector servicios aumentan en Asturias un 4,7% en marzo

Cafetería de Universidad Laboral - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Asturias aumentó su facturación un 4,7% el pasado mes de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 4,7 puntos menos que la media nacional, que fue del 9,4%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en marzo con Extremadura (+13,20%), La Rioja (+12,60%) y Aragón (+12,40%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (4,70%), Galicia (6,40%) y Baleares (7,00%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 1,2% en Asturias, 2,9 puntos menos que la media nacional (4,1%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,7% en Asturias respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Cataluña registrando el mejor dato, un 2,72% más, y Castilla - La Mancha el peor, con una subida del 0,1%.