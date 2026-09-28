Vigilantes de Seguridad Privada critican la contratación de personal sin permiso de trabajo en Sograndio

Archivo - Centro de Menores de Sograndio, en Oviedo - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa Asturias) ha criticado la contratación de personal "sin permiso de trabajo" en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio y ha reclamado que se investiguen las posibles responsabilidades derivadas de esta situación.

Avispa asegura que la Policía Nacional inspeccionó recientemente a siete trabajadores de la empresa ASEPRO, adjudicataria del servicio en el centro, y que varios de ellos carecían de permiso de trabajo o se encontraban en situación irregular en España. Según la asociación, cinco fueron localizados en distintas plantas y otros dos "escondidos" en el aula terapéutica.

La organización sostiene que estos trabajadores estaban contratados como "auxiliares de servicio" y cuestiona que se les estarían encomendando funciones propias de la seguridad privada. La organización considera que esta situación supone un caso de "intrusismo laboral" y advierte del riesgo que, a su juicio, supone para los menores internos y para los trabajadores habilitados.

La asociación también ha criticado la actuación de los sindicatos USIPA y CSIF, a los que acusa de no fiscalizar las actuaciones de ASEPRO. Avispa Asturias reclama que se depuren las posibles responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse de estos hechos.