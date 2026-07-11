Villaviciosa acoge este fin de semana la VII edición de la Feria de la Acuarela

Cartel de la feria de la acuarela de Villaviciosa - NIEBLASTUR

OVIEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Villaviciosa acoge durante este fin de semana la VII Edición de la Feria de la Acuarela, una cita que reunirá a numerosos artistas y amantes de esta disciplina pictórica en el municipio. Durante la feria, los visitantes podrán ver una muestra de acuarelas realizadas por diferentes pintores, tanto obras pintadas al natural como creaciones elaboradas en sus propios talleres.

Según ha indicado la organización en nota de prensa, la feria permitirá conocer la diversidad de estilos, técnicas y miradas que caracterizan a la acuarela paisajista, impresionista o contemporánea.

La feria servirá también para anunciar el homenaje que recibirá el pintor y acuarelista Eusebio Llorca Díez durante el próximo Encuentro de la Acuarela, que se celebrará en el mes de octubre. Con este reconocimiento se pondrá en valor su trayectoria artística y "su aportación al desarrollo y prestigio de la acuarela".