Villaviciosa cerrará la pasarela de Rodiles si Costas o el Principado no la arreglan

Pasarela en Rodiles - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha remitido requerimientos a la administración de Costas del Estado y del Principado de Asturias en los que reitera la necesidad de urgente de ejecutar obras de sustitución o reforma integral de las pasarelas, estructuras elevadas de paso y puentes de la senda construida en 2006 en el ámbito del denominado 'Parque Playa de Rodiles', en una senda incluida como tal dentro de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa. Si no se arreglan los desperfectos, el Ayuntamiento procederá a su clausura.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que llevan varios años reiterando esa necesidad. Ante la falta de actuaciones tanto de la administración de Costas, como del Principado de Asturias, el consistorio ha venido asumiendo inversiones que exceden las obligaciones de mantenimiento ordinario que derivan del convenio del Parque Playa.

Este requerimiento se produce ante las respuesta negativas que se han venido dando a los reiteradas solicitudes del Ayuntamiento. El Alcalde de Villaviciosa, ante "la situación de deterioro y falta de adaptación a los requerimientos actuales de este tipo de infraestructuras, y considerando igualmente lo ocurrido recientemente con una infraestructura similar en Cantabria" requiere a ambas administraciones que actúen para adoptar medidas que garanticen la seguridad de los usuarios.