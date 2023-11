Vox afirma defender a todas las víctimas de la violencia mientras que IU "subsiste a base de enfrentamientos"

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y concejal de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha salido este viernes al paso de las críticas vertidas por IU ante una proposición para el 25N. Peralta afirma que el partido en el que milita defiende a todas las víctimas de la violencia, mientras que IU "subsiste a base de enfrentamientos, de ataques verbales y del pasado".

Para Sonsoles Peralta, los partidos que hacen o apoyan leyes como la de la 'violencia de género', la del 'sí es sí' o la ley 'trans', "han perdido hace mucho tiempo la ética y la moral cuando ponen en riesgo a las mujeres que dicen proteger soltando violadores, reduciendo penas o creando víctimas de primera y de segunda".

La edil ha recordado que el número de mujeres asesinadas, y de hombres y de niños asesinados a manos de sus padres, sigue aumentando año tras año, y la solución de las izquierdas no pasa de "señalar a sus adversarios políticos y liberar a violadores y pederastas poniendo en peligro a los españoles".

En su opinión, la izquierda "utiliza el enfrentamiento para no afrontar la realidad, que no es otra que la de que sus políticas de violencia de género no funcionan".

"A Vox no nos va a encontrar en el enfrentamiento, porque el respeto que sentimos por todas las víctimas de violencia está por encima de ideologías", ha replicado Peralta a IU. "En Vox no aceptamos rebajas ni sectarismos como el concepto de 'violencia de género' que se limita a la ejercida contra la mujer por parte de su pareja heterosexual", ha añadido.