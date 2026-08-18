Vox carga contra las 'explicaciones contradictorias' del Principado por el centro de menores de La Florida

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, este miércoles en la Junta General. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha criticado las "explicaciones contradictorias" ofrecidas en los últimos días sobre el futuro centro de menores de La Florida, en Oviedo, y ha exigido al Gobierno de Adrián Barbón que aclare cuáles son sus verdaderos planes ante la posibilidad de recibir nuevos traslados de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.

Considera Vox que estamos ante "una tomadura de pelo en toda regla". "Primero no fueron capaces ni de confirmar ni de desmentir. Después, el propio Gobierno reconoció que La Florida es una de las ubicaciones que están barajando para responder a las necesidades que puedan derivarse de futuros traslados y ahora viene el sindicato del régimen a decirnos que no es un centro nuevo, sino el traslado de uno que ya existe", ha afirmado López, en relación a las explicaciones de UGT Servicios que este lunes aseguró que se trata de un traslado y no de un nuevo centro.

La portavoz parlamentaria de Vox considera que las sucesivas explicaciones no hacen sino aumentar las dudas sobre las intenciones del Ejecutivo autonómico y reclama que se informe con claridad sobre el número de plazas, el destino de las instalaciones y la posibilidad de que La Florida pueda utilizarse para atender futuras necesidades de acogida.

"No son claros desde el principio porque saben que los asturianos no quieren menas en sus barrios. Si no existe ningún plan para recibir nuevos traslados en La Florida, que lo digan claramente. Y si el Gobierno de Barbón está preparando recursos para acoger a los menores que lleguen desde Ceuta, que tenga la valentía de explicárselo a los asturianos", ha señalado.

López ha reiterado el rechazo frontal de Vox tanto a la apertura de nuevos centros como a los traslados de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.