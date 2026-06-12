Vox celebra que el Gobierno adopte una propuesta impulsada por su grupo para endurecer las sanciones en minería

Archivo - El diputado de Vox Asturias Gonzalo Centeno durante la defensa de la moción en el Pleno de este miércoles en la Junta General. - VOX - Archivo

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de VOX en la Junta General Gonzalo Centeno ha valorado positivamente la reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones en materia de Seguridad Minera que se registra este viernes en el Parlamento asturiano, ya que asegura que "incorpora una de las principales medidas defendidas por su formación tras el accidente de la mina de Cerredo".

La proposición de ley, firmada por todos los grupos parlamentarios, contempla que cuando se produzca una infracción muy grave en materia de seguridad minera, además de las correspondientes sanciones económicas que ya están previstas, pueda iniciarse un procedimiento de caducidad del derecho minero que permita retirar a la empresa infractora la autorización para explotar el recurso.

Desde Vox indican que esta modificación supone la incorporación de una propuesta que su formación ya había defendido en una moción parlamentaria presentada tras la tragedia de Cerredo y la protesta de los mineros de la mina Miura.

"Nos alegra que finalmente se imponga el sentido común. Es exactamente lo que defendió Vox hace apenas unas semanas: que las infracciones muy graves en materia de seguridad minera tengan consecuencias reales y que quien pone en riesgo la vida de los trabajadores o incumpla otras obligaciones fundamentales, como el pago de salarios, pueda perder también el derecho a seguir explotando una concesión minera", señaló el diputado de Vox.

El diputado recordó que aquella iniciativa fue rechazada por la mayoría parlamentaria de izquierdas pese a que perseguía reforzar la seguridad y la responsabilidad de las empresas que operan en el sector extractivo.

"No aprobaron nuestra propuesta cuando la presentamos en el Pleno. La rechazaron por puro sectarismo político. Sin embargo, ahora vemos cómo el Gobierno termina incorporando esa misma medida a la legislación asturiana ante la presión mediática y social tras el accidente de Cerredo y las protestas protagonizadas por trabajadores del sector minero", afirmó el diputado de Vox.