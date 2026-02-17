Vox celebra que el TSJA admita a trámite su recurso contra la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha celebrado este martes que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) admita a trámite el recurso que su formación presentó contra la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo.

En una nota de prensa, Peralta ha explicado que la admisión a trámite "es una muy buena noticia y un paso muy importante para tumbar la ZBE en nuestro municipio".

La formación había impugnado esta normativa por entender que "restringe la movilidad de los ovetenses con criterios ideológicos e injustos, penalizando especialmente a quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo para adaptarse a las nuevas exigencias".

Peralta ha asegurado que la admisión a trámite del recurso "confirma que existen dudas más que razonables sobre la legalidad y la proporcionalidad de esta ZBE".

LOS ARGUMENTOS DE VOX

En su recurso, la formación liderada por Sonsoles Peralta en Oviedo argumenta la ausencia de "una verdadera justificación ambiental", la falta de informes técnicos concluyentes "que acrediten la necesidad de la medida" y el carácter "presuntamente intrusivo" del sistema de control, basado en cámaras de vigilancia y restricciones automatizadas.

"Esta ZBE es profundamente injusta, ya que restringe derechos fundamentales como la libertad de movimiento y no por criterios reales de contaminación, sino por la antigüedad del vehículo", ha lamentado la portavoz.

A su juicio, la ZBE "crea un peaje social que condena a quienes no pueden permitirse cambiar de coche y perjudica a la ciudadanía, al comercio, a la hostelería y al turismo".

La portavoz ha recordado que su grupo ya intentó frenar la ordenanza en la fase de tramitación. "Presentamos alegaciones, advertimos de sus consecuencias y el equipo de gobierno las rechazó sin atender a las necesidades reales de la ciudad", ha enfatizado.

Asimismo, ha indicado que "ya hay más de una docena de sentencias" en comunidades como Madrid, Cataluña, Extremadura y Castilla y León que anulan las ZBE de diversos municipios del país. Son "casos que crean una jurisprudencia de facto sin necesidad de que sean unificados por el Tribunal Supremo".