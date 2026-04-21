Vox considera que el dictamen de la comisión de Cerredo "confirma las responsabilidades políticas" y señala a Barbón

Archivo - Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno ha valorado este lunes el dictamen provisional de la comisión parlamentaria que investiga el accidente de la mina de Cerredo, asegurando que "el sentido común no entiende de color político, digan lo que digan las soflamas del presidente Adrián Barbón". Considera que el informe previo presentado por la presidenta de la comisión "arroja unas líneas generales y al menos 17 responsabilidades", de las cuales "siete responsables concretos coinciden plenamente con lo que Vox ha venido denunciando en declaraciones y ruedas de prensa anteriores".

"Este informe ratifica lo que llevamos tiempo diciendo. Los ciudadanos ya saben que la responsabilidad penal recaerá en las empresas y en las personas implicadas, pero es absolutamente evidente que sin la connivencia culposa, al menos, de toda la Consejería de Industria y de la Dirección General de Minas, esto no hubiera ocurrido", indicó Centeno.

Los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí respectivamente, figuran entre los siete responsables personales en el borrador del dictamen que ha elaborado la presidencia de la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos de gravedad hace algo más de un año.

El parlamentario de Vox insistió en el papel clave de la Administración en este tipo de actividad. "Estamos hablando de minas, de bienes de dominio público. Nada puede hacerse sin la autorización y la supervisión de la Administración. Lo dije desde el primer día", subrayó Centeno, que ha ido más allá y ha advertido de la existencia de una responsabilidad política estructural.

"Cuando falla un funcionario, falla él. Pero cuando fallan órganos completos de la administración y un consejero tras otro, la responsabilidad política es de quien los nombra y de quien mantiene la situación año tras año, lo que conduce al presidente del Principado, quien debe presentar su dimisión cuanto antes", dijo.