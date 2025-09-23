Vox critica a Barbón (PSOE) por su discurso "triunfalista" y "alejado de la realidad de los asturianos"

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ha criticado este martes el discurso del presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, durante la primera jornada del debate de orientación política en la Junta General del Principado de Asturias. Le ha reprochado que haya lanzado un mensaje "triunfalista" que está "alejado de la realidad de los asturianos".

"Hemos tenido que soportar todo el tiempo que ha hablado el presidente, que básicamente se ha llegado a enamorar de su voz", ha señalado López, quien ha tachado su intervención de "falta de respeto" a los asturianos.

López ha advertido de la situación de Asturias, destacando la pérdida de población joven y el abandono del medio rural. "En Asturias, cada vez perdemos más jóvenes por falta de oportunidades laborales en su tierra", ha manifestado, subrayando los problemas que el campo lleva denunciando "desde hace muchísimos años".

La líder de Vox ha criticado la gestión de Barbón, asegurando que la región está en "decadencia absoluta". "Vemos que cada vez queda menos industria, menos autónomos", ha declarado, cuestionando el mensaje "triunfalista" del presidente autonómico sobre las supuestas inversiones y oportunidades.

Ha acusado al presidente de presentarse ante el Parlamento con un mensaje de que "todo es fenomenal" cuando "la realidad es muy distinta". "Asturias no merece un presidente que nunca haga una autocrítica de su nefasta gestión", ha subrayado López.

Finalmente, ha reclamado un presidente que "realmente vele por los intereses reales de los asturianos" y "se deje de tanto maquillaje político y demagogia" de la que, según ha dicho, los ciudadanos están "cansados de soportar".