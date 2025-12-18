Vox critica que el borrador de la ley de vivienda de Asturias supone una expropiación encubierta de la propiedad privada

Archivo - Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno ha manifestado este jueves que el borrador de la ley de vivienda impulsado por el Gobierno asturiano "instala una expropiación encubierta de la propiedad inmobiliaria" y profundiza en los errores que han provocado la actual crisis de acceso a la vivienda.

Centeno señaló que el Ejecutivo pretende presentarse como solucionador de una situación que él mismo ha generado. "Una situación de tensión que, como cada vez que se les da capacidad de legislar, han creado ellos mismos", dijo Centeno que ha enumerado entre las causas principales la "inseguridad jurídica absoluta a la hora de contratar el alquiler", la llegada masiva de población sin un ritmo adecuado de construcción de vivienda, la "inclemente burocracia y sobreregulación" para edificar, el elevado coste fiscal y la retracción del crédito.

El diputado de Vox advirtió además de que el proyecto autonómico agrava estos problemas al profundizar en la intervención del mercado.

"La intervención de los precios, típicamente comunista, retraerá aún más la oferta", indicó Centeno que ha alertado de que "instaurar la imposibilidad de transmisión de la propiedad, no ya someterla a un plazo razonable que podría ser factible, así como aplicar un derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración, no es más que eso: una expropiación encubierta".

En este sentido, ha subrayado que "el artículo 47 de la Constitución no puede ser excusa para suprimir el derecho a la propiedad, pues sin propiedad no hay libertad".

"Con su política de alquileres lo único que va a conseguir el señor Zapico es la creación de guetos suburbanos al estilo del Detroit o Chicago de las peores épocas", afirmó, alertando de que estas políticas conducen a "igualarnos a todos en la miseria" y a la desaparición de la clase media.