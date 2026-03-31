Vox critica el indulto "puramente ideológico" del Gobierno a 'Las seis de la Suiza'

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

OVIEDO/MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado este martes que el Consejo de Ministros haya indultado al grupo sindical 'Las seis de la Suiza' --compuesto por cinco mujeres y un hombre--, dos años después de su sentencia por participar en una protesta laboral en una pastelería de Gijón, argumentando que se otorga por motivos "puramente ideológicos".

Millán ha señalado en una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press, que se trata de "un ataque más a la independencia judicial", dado que el grupo cumple "una condena ratificada por la Audiencia Provincial y el Supremo".

Además, ha asegurado que "a la luz de los hechos probados, queda sobradamente evidenciado el perdón por motivos puramente ideológicos" y ha señalado que se lleva a cabo "en plena Semana Santa". "Otro paso para que el político de turno asuma el ordeno y mando de la Justicia en España", ha reprochado la representante de Vox en la Cámara Baja.

"El Gobierno indultará a las sindicalistas condenadas por un delito contra la administración de justicia y coacciones graves", ha agregado sobre el conflicto que ocurrió en la citada pastelería en 2017 por el que acabaron condenando a 'Las seis de la Suiza' tres años y medio de prisión. "Una república bananera", ha concluido Millán su publicación.

La sentencia oficial, recurrida al Alto Tribunal, atribuye un delito continuado de coacciones graves al participar en piquetes y protestas sindicales frente a la pastelería y otro delito de obstrucción contra la Administración de Justicia durante el conflicto laboral al grupo sindical .