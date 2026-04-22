Vox critica el "sesgo ideológico" de la Universidad de Oviedo

Archivo - Carolina López - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidente de Vox Asturias, Carolina López, ha criticado este miércoles el "claro sesgo ideológico" de la Universidad de Oviedo. Ha dicho que se permite intervenir en actos a exdirigentes de izquierdas como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, mientras que a Vox se le "veta" en los espacios universitarios.

"Una universidad pública no puede ser patrimonio de una ideología concreta", ha criticado López, que se ha referido a un reciente acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo con la participación de Carmena.

"Se abren las puertas a exdirigentes políticos de izquierdas mientras se cierran a otras voces", ha lamentado. En este sentido, ha recordado que la diputada de Vox en Cataluña, Julia Calvet, no pudo celebrar un acto en dependencias universitarias. "Se le negó el uso del edificio histórico y de las facultades de Derecho y Economía alegando que no querían politizar la universidad, pero ese criterio desaparece cuando se trata de determinados perfiles", ha subrayado.

A juicio de López, lo que debería ser un entorno de pensamiento "libre y plural" se está convirtiendo en un espacio donde se impulsa "un discurso único, limitando la diversidad de ideas".

"Cuando se impide la participación de determinadas formaciones, se está restringiendo la libertad de expresión, la pluralidad y empobreciendo el debate académico", ha indicado. "Una universidad pública no puede ser patrimonio de una ideología concreta, debe ser un espacio abierto a todos", ha subrayado.