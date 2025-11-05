Vox denuncia "adoctrinamiento" en la educación y reclama mayor libertad para los padres

Archivo - El diputado de Vox en la JGPA, Javier Jové, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Nov.

La Junta General del Principado ha rechazado este miércoles la proposición del Grupo Parlamentario Vox relativa al derecho de los padres a la adhesión de los centros educativos y a la adopción de medidas contra lo que califican de "adoctrinamiento" en las aulas. La iniciativa ha contado con el apoyo del PP y Foro Asturias, pero ha sido rechazada por PSOE, IU-Convocatoria y Covadonga Tomé (G.Mixto).

El diputado Javier Jové (Vox) denunció lo que considera "vaciamiento de contenidos curriculares, adoctrinamiento ideológico y manipulación de los menores", y criticó la enseñanza de educación afectivo-sexual, igualdad de género y cambio climático en los centros educativos públicos.

Jové dedicó parte de su intervención a criticar "la hipersexualización" en la enseñanza. "En 1º de ESO se invita a los alumnos a explicar excitaciones, erecciones y masturbación con perspectiva de género; en 3.º de ESO se valora si proponen prácticas eróticas diversas; y en 4.º de ESO se les pide debatir sobre prostitución, patriarcado o neoliberalismo", explicó.

"El ser humano lleva 200.000 años sobre la Tierra y nunca necesitó ir al colegio para aprender dónde tenía que tocarse. Al colegio se va a aprender lo que uno no puede aprender solo: leer, escribir, álgebra, física o química", añadió, para terminar dciiendo que "estamos haciendo tan idiotas a los niños que ahora se les tiene que enseñar a masturbarse en el colegio. Es el colmo del absurdo".

Jové alertó de que los materiales escolares "denigran la historia de España con relatos falsos, inventando identidades nacionales y sembrando división entre los alumnos".

También criticó el tratamiento ideológico de los contenidos económicos y sociales. "Se inocula el socialismo en las mentes de los niños, se criminaliza la propiedad privada, se denigra a los empresarios y se inculca odio al capitalismo, cuando el capitalismo ha sacado de la pobreza al 90% de la población mundial en apenas un siglo, afirmó.

En su intervención, el diputado añadió que el adoctrinamiento llega también a cuestiones de género y ecología. "Se está inoculando odio al varón, presentándolo como potencialmente violento y culpable de los males de la sociedad. Y se propaga una histeria climática que pinta al ser humano como un enemigo del planeta", advirtió.

Vox denunció además "el monopolio educativo que impone el Gobierno regional, asfixiando a los colegios concertados, pauperizando a sus profesores y negando a los padres su derecho a elegir el centro educativo de sus hijos".

Durante su intervención, la diputada del PP de Asturias Gloria García criticó lo que considera "incoherencias" en el discurso de algunos partidos sobre educación, defendiendo que no se puede banalizar cuestiones fundamentales del sistema educativo.

Se refirió también a la necesidad de revisar ciertos contenidos y expresiones en los libros de texto, señalando que la "excesiva" aplicación de un lenguaje inclusivo --como el uso constante de fórmulas del tipo "los y las" o "ciudadanos y ciudadanas"-- podría interferir con la enseñanza efectiva.

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, coincidió con Vox en la importancia del derecho de los padres a elegir centro educativo, pero criticó algunas expresiones utilizadas por Vox.

"DENOSTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA"

Por su parte, los grupos de izquierda rechazaron de manera categórica las acusaciones de Vox, catalogando como "una iniciativa delirante de la ultraderecha" y denunciando lo que consideran intentos de manipulación y denostación de la educación pública. Asimismo recordaron que la Constitución garantiza la libertad educativa y la autonomía de los centros a la hora de seleccionar materiales y contenidos, subrayando que los debates sobre educación afectivo-sexual y diversidad ya forman parte de las políticas de las sociedades modernas.