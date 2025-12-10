Vox denuncia la "grave permisividad" del Ayuntamiento con las actividades desarrolladas en el Kuivi

La concejala de Vox, Alejandra González. - VOX

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este miércoles la "grave permisividad" del equipo de gobierno con las actividades desarrolladas en el espacio cultural Kuivi, en la nave situada en los números 38-40 de la calle Almacenes Industriales, donde se vienen celebrando conciertos y eventos musicales sin la licencia municipal adecuada desde 2024.

La concejala Alejandra González denuncia que "la Ley es la misma para todos, también para los locales que tienen detrás el beneplácito del Ayuntamiento" y ha indicado que "el equipo de gobierno mira hacia otro lado con este espacio, mientras se encadenan denuncias vecinales y actas de la Policía Local".

Vox Oviedo recuerda que la licencia concedida por Urbanismo en octubre de 2024 es de carácter provisional y para un "Centro de exposiciones artísticas y culturales", mientras que desde entonces se han sucedido denuncias vecinales por ruidos, instalación de carpas y terrazas exteriores y la celebración reiterada de conciertos que no se ajustan a esa autorización.

Añade Vox que según la documentación municipal, a la que ha tenido acceso el grupo, la propia Policía Local ha levantado varias actas de inspección en 2025 constatando la existencia de elementos de sonido, carpas y terrazas no autorizadas, y el servicio de licencias ha advertido en varias ocasiones a la empresa Kuivi Vision S.L. de la falta de documentación y del incumplimiento de las condiciones de la licencia. Pese a ello, y aunque en agosto de 2025 se inició un procedimiento de cese de actividad, clausura y precinto del establecimiento por incumplir la licencia, Vox subraya que el espacio ha seguido programando y celebrando decenas de actuaciones musicales durante 2025 y ya anuncia programación hasta, al menos, abril de 2026, sin que el Ayuntamiento haya ejecutado el cierre.

"Es una dejación de funciones inaceptable", señala la edil de Vox que asegura que "el Ayuntamiento conoce, desde hace meses, que se estaba ejerciendo una actividad distinta a la de la licencia y no sólo la tolera, sino que la ampara con dinero público".

Recuerda la concejala que el propio equipo de gobierno ha aprobado recientemente un contrato de patrocinio del espacio cultural Kuivi por 40.000 euros, a pesar de que no consta la preceptiva licencia para conciertos. "Mientras a unos se les exige todo, a otros se les regala un patrocinio sin tener la licencia en regla. Esa doble vara de medir es intolerable", concluye Alejandra.

Por todo ello, el Grupo Municipal Vox ha registrado una batería de preguntas en la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras, Servicios Básicos y Participación para aclarar, entre otras cuestiones, qué tipo de licencia de actividad tiene hoy Kuivi, si se han aportado los certificados acústicos y la documentación técnica exigida, y por qué no se ha procedido ya al cese de la actividad y al precinto de las instalaciones.