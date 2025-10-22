Vox exige explicaciones por la "deficiente gestión" de los cribados de cáncer de mama en Asturias

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha exigido este miércoles al presidente del Principado de Asturais, el socialista Adrián Barbón, y a su consejera de Salud, Concepción Saavedra, que ofrezcan explicaciones por la "paralización" durante un año de los cribados de cáncer de mama en el Hospital de Jarrio, una decisión que habría dejado sin diagnóstico a 4.000 mujeres.

"Es inaceptable que el Gobierno socialista suspendiera el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en este hospital, un programa vital para la salud de miles de mujeres y que, cinco años después, siga sin asumir responsabilidades", ha afirmado Carolina López.

"Cuando se reanudaron las pruebas, veinte mujeres fueron diagnosticadas de cáncer tras una gestión sanitaria deficiente que demuestra lo poco que le importa a Barbón la sanidad pública cuando no puede usarla para hacerse una foto", añadió.

La portavoz de Vox ha recordado que el parón del programa no se debió a la pandemia de COVID-19, como trató de justificar el Ejecutivo, sino a la falta de radiólogos en el hospital.

"El Gobierno de Barbón sabía que había un déficit de especialistas y no hizo absolutamente nada para evitar que se suspendieran las pruebas. Esa negligencia tuvo consecuencias gravísimas y hoy hay familias que todavía están sufriendo por ello", ha señalado.

Carolina López ha lamentado que "mientras el PSOE presume de políticas feministas, fue su propio Gobierno el que abandonó a miles de mujeres, privándolas de un diagnóstico precoz que puede salvar vidas". "Queremos saber quién tomó la decisión de paralizar los cribados, qué controles fallaron y qué protocolos se van a aplicar para proteger a las mujeres asturianas. Lo mínimo que merecen las afectadas es una explicación y una disculpa pública", ha afirmado la portavoz de Vox.